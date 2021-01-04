Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Американская компания T-Mobile уведомила о несанкционированном доступе к компьютерным системам компании, приведшем к утечке данных части клиентов. Об этом сообщает портал TechCrunch.

T-Mobile входит в тройку крупнейших операторов связи США. В компании отметили, что утекшие данные не включают финансовой информации клиентов, однако могут содержать историю вызовов и другую информацию, содержащуюся на счетах клиентов.

«Мы привлекли ведущих экспертов в области кибербезопаности для выяснения обстоятельств инцидента. Также мы немедленно уведомили правоохранительные органы и начали оповещать клиентов», — заявили в T-Mobile.

Этот инцидент стал не первым случаем утечки данных клиентов оператора T-Mobile. В 2018 году в компании сообщили о кибератаке, приведшей к утечке данных двух миллионов пользователей. Подобный инцидент, при котором утекли данные около миллиона пользователей, повторился в 2019 году.

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