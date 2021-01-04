Хайкоу, Китай, , 09:20 — REGNUM Строительство прибрежной живописной скоростной автомагистрали стартовало в провинции Хайнань на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Главная линия железной дороги будет иметь протяженность 988,2 км. Объем инвестиций в ее строительство должен приблизиться к 14,39 млрд юаней (около $2,2 млрд). Она призвана ускорить превращение самой южной островной китайской провинции в международный центр туризма и потребления.

Железная дорога растянется через 12 прибрежных городов и уездов, а также Зоны экономического развития Янпу, свяжет заливы и туристические достопримечательности, а также прибрежные курорты Хайнани.

Китай 1 июля 2020 года опубликовал план превращения Хайнани в свободный торговый порт экстра-класса. Проект живописной автомагистрали есть часть плана инфраструктурного строительств в рамках инициативы свободного пора.