Москва, , 08:58 — REGNUM Список из десяти моделей автомобилей, которые будут представлены в 2021 году, составила «Российская газета».

Одним из самых ожидаемых автомобилей назван кроссовер Mazda CX-30, который должен поступить в продажу уже в январе. Автомобиль будет производиться на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке в трёх комплектациях: Drive, Active и Supreme.

Ещё одной новой моделью на российском автомобильном рынке в 2021 году станет Renault Duster второго поколения. Выпускать обновлённый Duster будет московский завод «Renault Россия». Точные сроки начала продаж пока неизвестны. Также в 2021 году в России должны начаться продажи обновлённого внедорожника Skoda Kodiaq.

Компания Hyundai в июне планирует представить модель Creta второго поколения. В первой половине года также ожидается начало продаж Volkswagen Golf восьмого поколения в исполнении для России.

Весной на автомобильном рынке России появится обновлённый внедорожник Pajero Sport, а к лету — кроссовер премиум-класса Genesis GV70. Также на 2021 год анонсированы продажи минивэна Kia Carnival четвёртого поколения.

Отечественные производители в 2021 году должны представить обновлённые минивэн Lada Largus и внедорожник Lada Niva Travel. Ожидается, что продажи этих моделей начнутся в первом квартале года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году российский рынок покинули 23 модели легковых автомобилей.

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