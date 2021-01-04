Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Доля браузера Chrome от американской компании Google сократилась до 63,38% в конце 2020 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса по анализу веб-трафика StatCounter.

В последний месяц 2020 года Chrome остался безоговорочным лидером на рынке интернет-браузеров. Однако доля Chorme постепенно снижалась в последние месяцы ушедшего года. В сентябре доля браузера от Google составляла 66,34% от рынка, в октябре — 66,12%, в ноябре — 63,54%.

Вторую строчку на рынке веб-браузеров в декабре 2020 года с долей в 19,25% занял браузер Safari от компании Apple. Третьим по популярности стал браузер Firefox от Mozilla, четвёртым — мобильный браузер Samsung Internet. Доля веб-браузера Edge от Microsoft составила 3,08%, доля Opera — 2,26%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Google сообщили, что компания продолжит поддерживать браузер Chrome на компьютерах под управлением Windows 7 до января 2022 года.

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