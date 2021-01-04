Москва, , 07:24 — REGNUM Для снижения риска утечки личных данных в интернете следует избегать подозрительных ссылок и сайтов с «пиратским» контентом. Об этом сообщил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов агентству «Прайм».

Эксперт Роскачества напомнил, что утечка личных данных может произойти не только с персонального компьютера, но и с других электронных устройств. Он добавил, что наибольший интерес для злоумышленников представляет финансовая информация, такая как номера банковских карт.

Для получения доступа к этим данных хакеры используют широкий набор вредоносных программ. Для снижения риска заражения компьютера такими программами Куканов порекомендовал не открывать подозрительных ссылок, а также не загружать данные с «пиратских сайтов».

В случае со смартфонами эксперт посоветовал загружать приложения только из официальных магазинов: Google Play, App Store или Huawei AppGallery. Он добавил, что даже в официальных магазинах могут оказываться вредоносные программы, поэтому стоит обращать внимание на рейтинг приложения и отзывы пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года специалисты компании Avast обнаружили в магазине Google Play 47 видеоигр, заражённых вредоносными программами.

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