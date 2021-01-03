Москва, , 14:19 — REGNUM Первый поезд под управлением женщины-машиниста начал работать в столичном метрополитене на Филевской линии 3 января. Об этом сообщает АГН «Москва».

В 2020 году Министерство труда России сократило перечень запрещённых для женщин профессии из-за вредных условий. Одной из таких профессий стал машинист поездов метро, женщины получили возможность управлять поездами с 1 января 2021 года.

Первой женщиной-машинистом, вышедшей на работу на Филевской линии столичного метро, стала Мария Яковлева. В московской мэрии рассказали, что права на управление поездами метро получили уже 12 девушек.

«Уверен, что количество машинистов метро будет увеличиваться, заявки от женщин у нас уже есть. Первый этап был набор только сотрудниц московского метро, второй этап будет такой же. Потом будем приглашать всех желающих», — объяснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в РЖД объявили начало набора на обучение и дальнейшее трудоустройство женщин по направлению помощник машиниста — первой ступени для получения профессии машиниста.

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