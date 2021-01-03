Вашингтон, , 12:49 — REGNUM При создании компании Tesla по производству автомобилей шансы на её выживание оценивались в 10%. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в социальной сети Twitter.

Американский бизнесмен прокомментировал результаты компании Tesla в истекшем году. В 2020 году Tesla впервые произвела более 500 тысяч электромобилей.

«Я горжусь командой Tesla, достигшей этой важной цели. При создании Tesla я думал (с оптимизмом), что шансы на выживание компании составляют 10%», — заявил Маск.

Он добавил, что с компанией Tesla связано две трети всех личных и профессиональных проблем в его жизни.

«Но оно того стоило», — подытожил бизнесмен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре Илон Маск рассказал, что обсуждал возможность продажи компании Tesla американской корпорации Apple.

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