Сеул, , 11:26 — REGNUM Южнокорейская компания LG продемонстрирует сгибающийся монитор Bendable CSO на выставке потребительской электроники CES 2021. Об этом сообщает портал Engadget.

Выставка Consumer Electronics Show (CES) ежегодно проходит в январе в Лас-Вегасе. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в 2021 году выставка пройдёт в формате онлайн-мероприятия с 11 по 14 января.

Одной из новинок южнокорейской компании LG станет 48-дюймовый монитор c дисплеем на органических светодиодах (OLED). Главной особенностью нового монитора от LG станет изгибаемый экран.

Предполагается, что в режиме плоского экрана монитор будет использоваться для просмотра фильмов и другого видеоконтента. При этом монитор сможет изгибаться с радиусом кривизны до 1000 мм, что улучшит эффект погружения при использовании монитора для видеоигр.

В последние годы на рынке появляются электронные устройства с гибкими дисплеями разных типов. В частности, в 2019 году компании Samsung и Huawei представили смартфоны со складными экранами. А в январе 2020 года компании Intel и Lenovo представили прототипы гибких ноутбуков.

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