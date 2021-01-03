Париж, , 11:01 — REGNUM При покупке новых велосипедов во Франции с 1 января 2021 года стала обязательной регистрация транспортного средства. Об этом сообщает телеканал CNews.

Регистрация велосипедов будет проводиться непосредственно при покупке транспортного средства. Покупателю будет выдаваться наклейка с регистрационным номером и QR-кодом, которую нужно будет закрепить на раме. При перепродаже велосипеда нужно будет заменить регистрационные данные.

Этот шаг должен помочь снизить число случаев хищения велосипедов. Представитель ассоциации велосипедистов Place au velo Даниэль Даула рассказал, что ежегодно во Франции воруют около 400 тысяч велосипедов. При этом сотрудникам правоохранительных органов удаётся найти только каждый четвёртый похищенный велосипед.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2020 году благодаря услуге велопроката в столице России было совершено около 5,7 млн поездок.