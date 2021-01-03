Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Американская компания Tesla в 2020 году произвела более 500 тысяч электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба Tesla.

Tesla (сс) freegreatpicture.com

Истекший год стал рекордным для производителя электромобилей. За это время Tesla произвела 54,8 тыс. электромобилей Model S / X и 454,9 тыс. электромобилей Model 3 / Y.

Итоговое количество произведённых в 2020 году электромобилей Tesla впервые превысило отметку в полмиллиона и составило 509,7 тыс. В 2019 году Tesla произвела 367,5 тыс. электромобилей.

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что компания планирует произвести полмиллиона автомобилей за год ещё в 2019 году. Планам Tesla могла помешать пандемия новой коронавирусной инфекции — за первую половину 2020 года с заводов Tesla сошло только 185 тыс. электромобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компания Tesla открыла в Шанхае свою крупнейшую станцию зарядки для электромобилей сети Supercharger.

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