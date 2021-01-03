Пекин, , 07:19 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» преодолела более 400 млн км на пути к Марсу. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Зонд «Тяньвэнь-1», ставший первой миссией Китая к Марсу, был запущен в июле 2020 года. Сообщается, что к утру 3 января 2021 года расстояние, пройденное зондом, превысило 400 млн км.

Ожидается, что станция «Тяньвэнь-1» выйдет на орбиту около Марса в феврале. Всего зонду предстоит преодолеть около 470 млн км.

Миссия «Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата и спускаемой части, в которую входит марсоход. Целью миссии является изучение геологической структуры Марса, анализ состава материалов поверхности и получение информации о климате на планете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года зонд «Тяньвэнь-1» выполнил ключевую коррекцию орбиты на пути к Марсу.

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