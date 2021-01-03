Москва, , 07:06 — REGNUM Выведение на орбиту Земли 21 российского космического аппарата обеспечили в 2020 году специалисты Космических войск Воздушно-космических войск (ВКС) России. Об этом 3 января сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В течение 2020 года специалистами Космических войск ВКС было обеспечен о проведение 15 запусков космических аппаратов различного назначения с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный. На орбиту Земли был выведен 21 российский космический аппарат. В настоящее время в составе орбитальной группировки космических аппаратов России находится более 160 космических аппаратов различного назначения.

Кроме того, специалистами Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Г.С. Титова с высокой точностью были выполнены все намеченные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки. В настоящее время продолжаются разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов ГИКЦ им. Г.С. Титова.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных систем поможет в несколько раз сократить перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 2021 год запланировано около трёх десятков невоенных космических пусков по российским программам.

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