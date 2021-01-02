Москва, , 16:17 — REGNUM Решение Пентагона отсрочить массовое производство истребителей F-35 из-за несостоявшихся испытаний вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 2 января в социальной сети Facebook.

«Требования к этой машине слишком уж огромные. Так что охотно верится», — пишет Igoris A.

Многие пользователи уличили военное руководство США в том, что неоднократные переносы производства данного истребителя могут говорить о воровстве бюджета. Граждане считают, постоянные срывы сроков выгодны военным, так как всё это время различные структуры получают финансирование.

«600 самолетов, непригодных ни к чему, кроме эффектного пролёта над толпой 4 июля, еще надо содержать и обслуживать. Кроме пентагона их никто не покупает, а пентагону эта рекламная акция уже не по карману. Время сворачивать лавочку и придумать какой-нибудь новый проект, под который можно будет еще лет 30 пилить бюджет», — написал Никита Д.

Некоторые комментаторы предположили, что Америка уже успела произвести какое-то количество данных истребителей и попросту не видит надобности в том, чтобы спешить с испытаниями.

«Их 600 единиц произвели и они эксплуатируются. Значит, в большем количестве нет нужды», — считает Alex P.

Другие же вынесли предположение, согласно которому США попросту не нашли желающих приобрести американские истребители F-35. Именно с данным фактором, уверены граждане, и связано отложенное производство данных моделей.

«Самолётик, имеющий кучу недостатков, нужен был только, как коммерческий продукт для продажи его сателлитам по баснословной цене. Но даже Турция, член НАТО, отказалась его покупать. Турки знают истинные проблемы этого изделия американского авиастроения. Оно им не надо», — поделился Владимир М.

Напомним, 2 января Пентагон решил отсрочить массовое производство истребителей F-35 из-за несостоявшихся испытаний.