Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Федеральный суд США наложил штраф в размере $10 млн на компанию Ticketmaster, обвиняемую во взломе компьютерных сетей компании-конкурента. Об этом сообщает агентство Reuters.

Решение судьи Марго Броди положило конец многолетнему судебному разбирательству. Базирующаяся в Беверли-Хиллз компания Ticketmaster занимается продажей билетов на музыкальные концерты и другие мероприятия. Министерство юстиции США обвинило Ticketmaster во взломе компьютерных сетей компании Songkick, также работающей в этой сфере.

По версии обвинения, сотрудники Ticketmaster в период с 2013 по 2015 год использовали украденные пароли коллег из Songkick для получения доступа к внутренней информации компании-конкурента. Целью взлома было переманивание крупных клиентов. В 2018 году материнская компания Ticketmaster — Live Nation Entertainment — выкупила активы Songkick.

В 2019 году один из сотрудников Ticketmaster признал себя виновным по соответствующему обвинению. Он был уволен из компании в 2017 году, а дело выделено в отдельное разбирательство, которое ещё не завершено.