Шанхай, Китай, , 14:37 — REGNUM Крупнейшая зарядная станция сети американской компании Tesla открыта в Шанхае. Об этом сообщает портал Electrek.

Новая станция относится к сети быстрых зарядных станций Tesla Supercharger. Первая такая станция была запущена в 2012 году.

В ноябре 2020 года в Tesla сообщили об открытии крупнейшей станции Supercharger в городе Файербо штата Калифорния. Эта станция была оснащена 56 местами для зарядки электромобилей. В последний день 2020 года звание крупнейшей зарядной станции Tesla перешло новой станции в Шанхае, оснащённой местами для 72 электромобилей.

Китай является крупнейшим рынком электромобилей в мире, поэтому привлекает внимание иностранных компаний. В 2019 году Tesla запустила в Шанхае завод по производству электромобилей, ставший первым предприятием Tesla за пределами США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что в 2021 году компания Tesla начнёт продажи электромобилей в Индии.

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