Москва, , 12:43 — REGNUM В 2021 году чешский автопроизводитель Skoda на российском рынке расширит ассортимент двигателей модели Octavia и выпустит обновлённую модель Kodiaq. Об этом представители компании рассказали «Российской газете».

Продажи Skoda Octavia четвёртого поколения начались в России в ноябре 2020 года. Автомобили поставлялись только с 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. В первом квартале 2021 года жители России также смогут заказать эти модели в комплектации с моторами 1,6 MPI мощностью 110 л.с. и 2,0 TSI мощностью 190 л.с.

Ещё одной новинкой от Skoda на российском авторынке в 2021 году станет выпуск обновлённого Skoda Kodiaq. Ожидается, что изменится внешность кроссовера во фронтальной и тыльной части, а также модель получит модернизированный мультимедийный центр. Выход обновлённого Kodiaq запланирован на третий квартал года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года средний рост цен на новые автомобили в России составил около 10%.

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