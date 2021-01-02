Москва, , 10:54 — REGNUM В наступившем году производители смартфонов сосредоточатся на повышении быстродействия аппаратов и создании беспроводных зарядных устройств. Об этом сообщил агентству «Прайм» директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Эксперт отметил, что прогнозы на 2021 год следует делать с осторожностью, так как на планы производителей может повлиять сохранение сложной эпидемиологической ситуации. В качестве основного тренда Кусков выделил отказ от кабелей в пользу беспроводных зарядных устройств.

Он добавил, что также производители смартфонов будут стремиться к повышению быстродействия устройств и уменьшению рамок смартфонов. Ещё одним ожидаемым изменением Кусков назвал внедрение в смартфоны медицинских функций и приложений.

Кусков отметил, что одной из таких функции может стать возможность измерения давления и считывания электрокардиограммы. Такая функция уже поддерживается во многих умных часах, включая Apple Watch.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре эксперты консалтинговой компании ABI Research заявили, что главным драйвером рынка смартфонов в 2021 году станет снижение цен на устройства с поддержкой связи 5G.

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