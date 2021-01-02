Москва, , 09:45 — REGNUM В 2020 году российскими системами предупреждения о ракетном нападении было отслежено более 80 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. Об этом сообщает группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил РФ.

«В 2020 году Космические войска ВКС обнаружили все ракетные пуски в зоне ответственности российской системы предупреждения о ракетном нападении», — подчеркнули в ВКС РФ.

Для отслеживания пусков баллистических ракет и ракет космического назначения использовалась российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Эта система состоит из космической (спутники «Тундра») и наземной части, состоящей из сети станций «Воронеж».

В ВКС РФ отметили, что в 2020 году была проведена полная модернизация пункта управления космического эшелона СПРН. Также в прошедшем году был завершён второй этап развёртывания орбитальной группировки Единой космической системы, что позволило снизить время обнаружения пусков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года был запущен четвёртый спутник серии «Тундра», завершивший формирование базового сегмента Единой космической системы в составе СПРН.

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