Москва, , 09:15 — REGNUM Использование одинакового пароля для разных интернет-сервисов повышает риск взлома всех аккаунтов. Об этом сообщил эксперт направления «Информационная безопасность» IT-компании КРОК Евгений Дружинин РИА Новости.

Пароль

Эксперт напомнил, что всегда существует риск взлома базы данных онлайн-магазинов, электронной почты и других интернет-порталов. При получении доступа к такой базе злоумышленники могут попробовать использовать утекшие пароли для взлома учётных записей на других платформах. Поэтому рекомендуется использовать разные пароли для различных интернет-сервисов.

Дружинин добавил, что надёжный пароль должен состоять из 12−14 символов. При составлении пароля рекомендуется использовать различные типы символов, включая цифры и заглавные буквы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в компании Microsoft рассказали, что в среднем каждый месяц риску взлома подвергается до 0,5% учётных записей.

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