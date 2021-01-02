Москва, , 06:48 — REGNUM Более 80 пусков иностранных и отечественных баллистических и космических ракет отследили в 2020 году космические войска России. Об этом 2 января сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Пуски ракет отслеживались в ходе несения боевых дежурств в 20 202 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны всего было обнаружено более 80 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Кроме того, сообщается о проведении специалистами Минобороны полной модернизации пункта управления космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военнослужащими подразделения радиотехнических войск Воздушно-космических сил России за 2020 год было обнаружено у границ РФ более четырёх тысяч иностранных самолётов.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные России обнаружили более 4 тысяч иностранных самолётов у границ РФ