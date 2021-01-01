Москва, , 15:52 — REGNUM Заявление директора оператора АЭС концерна «Росэнергоатом» Андрея Петрова о том, что российские атомные электростанции за 2020 год выработали свыше 215 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и превысили тем самым рекорд ещё советских времён, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 1 января в социальной сети Facebook.

«Не забудьте, по этому поводу, поднять цену на электричество, как вы это делаете каждый год», — написала Людмила П.

Многие пользователи отметили, что это действительно является достижением для современной России. Но они также отметили, что электроэнергия постоянно дорожает, что, в какой-то степени, обесценивает данный рекорд.

«Но при СССР электричество так не дорожало, постоянно. Ах да, вы же рекорды ставите», — написала Татьяна Т.

Другие же комментаторы оказались не впечатлены рекордным уровнем выработки электроэнергии в России, потому что предыдущий рекорд был поставлен достаточно давно.

«Смогли наконец побить рекорд аж 30-летней давности. Самим-то не стыдно таким хвастать? Это всё равно, что юноша будет гордиться тем, что обошёл старика в забеге на 100 метров», — считает Constantin S.

Часть пользователей решила отметить тот факт, что данное событие всё-таки является достижением для страны и говорит о промышленном росте в России.

«Всем злопыхателям, у которых пригорело и кто пишет про «побили старый рекорд», хочу заметить, что побили рекорд СССР, а не РСФСР. А это две большие разницы — Россия и без республик превзошла СССР. А СССР был ведущей промышленной страной мира. Так что это достижение», — уверен Дмитрий Я.

Напомним, 1 января директор оператора АЭС концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров заявил о том, что российские атомные электростанции за 2020 год выработали свыше 215 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и превысили тем самым рекорд ещё советских времён.