Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Американская компания Google прекратила поддержку сервиса облачной печати Cloud Print с 1 января 2021 года. Об этом сообщается в блоге компании.

Сервис Cloud Print был запущен в 2010 году. Он позволял передавать задания на печать через веб-интерфейс, не требуя установки драйверов для конкретного принтера. Также сервис мог использоваться для дистанционной печати документов с помощью мобильных устройств посредством приложений Gmail и Google Docs.

В Google объяснили, что ранее это приложение было необходимо для поддержки функции печати на устройства под управлением операционной системы Chrome OS. Позже в Google улучшили функции печати в этой операционной системе и решили отказать от поддержки виртуального принтера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года компания Google выпустила финальное обновление программного обеспечения для гарнитуры Google Glass.