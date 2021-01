Вашингтон, , 12:26 — REGNUM Список лучших проектов 2020 года представил специализирующийся на рецензировании компьютерных игр портал Polygon.

Лучшей видеоигрой ушедшего года авторы портала назвали проект Hades студии Supergiant Games. Эта видеоигра в жанре action/RPG была выпущена в ранний доступ ещё в 2018 году, а в 2020 году студия представила полную версию игры для персональных компьютеров и консоли Nintendo Switch.

Второе место заняла видеоигра в жанре симулятора жизни Animal Crossing: New Horizons, разработанная Nintendo EPD для гибридной консоли Nintendo Switch. На третье место авторы Polygon поставили авиасимулятор Microsoft Flight Simulator.

В первую десятку лучших видеоигр 2020 года также вошли Final Fantasy 7 Remake, Kentucky Route Zero, Spider-Man: Miles Morales, Half Life: Alyx, Crusader Kings 3, Blaseball и Among Us.

