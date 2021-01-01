Токио, , 11:50 — REGNUM Правительство Японии представило план по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. Об этом сообщает газета Nikkei.

В правительстве Японии рассчитывают добиться нулевого уровня выбросов парниковых газов с помощью нескольких решений. Планируется, что к 2050 году половина всей используемой в Японии электроэнергии будет поступать из возобновимых источников. В частности, к 2040 году Япония рассчитывает выйти в мировые лидеры в сфере ветроэнергетики.

Также программа предусматривает снижение уровня выбросов парниковых газов в строительстве и других отраслях экономики. Ещё одним шагом к решению этой проблемы должно стать сокращение используемых автомобилей с бензиновыми двигателями. Ожидается, что продажи новых автомобилей с только бензиновыми двигателями в Японии будут прекращены к 2030 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре президент японской автомобильной корпорации Toyota Акио Тойода призвал правительство Японии не вводить поспешных запретов на продажи автомобилей с бензиновыми двигателями.