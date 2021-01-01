Вашингтон, , 11:12 — REGNUM В 2021 году на рынке появятся смартфоны с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) стоимостью менее $200. Об этом свидетельствует прогноз консалтинговой компании ABI Research.

Специалисты ABI Research считают, что снижение цен на 5G-смартфоны станет главным драйвером этого рынка в 2021 году. Эксперты прогнозируют, что благодаря появлению более дешёвых компонентов и изменению ценовой политики поставщиков чипов, в этом году цены на смартфоны с поддержкой 5G упадут ниже $200.

При этом аналитики добавляют, что помимо развития технологий 5G на рынок смартфонов в текущем году будут влиять и некоторые негативные факторы. В качестве основных таких факторов в ABI Research выделяют последствия пандемии новой коронавирусной инфекции и геополитические торговые войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Китае на долю смартфонов с поддержкой связи 5G пришлось 68% от общего объёма продаж.