Москва, , 10:46 — REGNUM По итогам первых 11 месяцев 2020 года лидером по продажам среди иностранных автомобилей в России стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство «Автостат».

С января по ноябрь 2020 года в России было продано около 195 тысяч новых автомобилей иностранного производства (без учёта автомобилей иностранных компаний, произведённых на заводах, расположенных в России). Самым популярным иностранным брендом стал Mercedes-Benz, на долю которого пришлось 13% продаж. Также в пятёрку самых популярных в России иностранных брендов вошли Toyota, BMW, Lexus и Geely.

Среди отдельных моделей, произведённых за рубежом, лидером по продажам в России стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. За 11 месяцев в России было куплено 9,6 тыс. этих автомобилей. Второе место по объёму продаж занял кроссовер Lexus RX (9 тыс.), третье — Geely Atlas (6,2 тыс.). В пятёрку самых покупаемых иностранных автомобилей также вошли Cherry Tigo 4 (5,4 тыс.) и Suzuki Vitara (5,1 тыс.).

Читайте ранее в этом сюжете: Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники с пробегом в России