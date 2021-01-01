Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Американский гигант Amazon заключил соглашение о приобретении компании Wondery, работающую в сфере аудиоподкастов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость сделки не раскрывается. Опрошенные Bloobmerg эксперты оценивают её от $300 до $400 млн.

«Эта сделка стала поворотным моментом для развития приложения Amazon Music за рамки музыки», — прокомментировали в Amazon.

Крупнейшая в мире платформа электронной коммерции Amazon начинала как компания по продаже книг через сеть интернет. Впоследствии Amazon сохранила лидерские позиции на этом рынке, включая продажи аудиокниг через дочернюю компанию Audible.

Приобретение Wondery позволит Amazon расширить деятельность по продаже аудиоконтента в формате подкатов — распространяемых через интернет аудиопередач. Предполагается, что эта сделка поможет Amazon в конкуренции на рынке подкатов с сервисом Spotify, который за последние два года также приобрёл несколько компаний, работающих в этой сфере.

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