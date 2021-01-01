Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Поддержка медиапроигрывателя Flash Player прекращена с 1 января 2021 года. Об этом сообщает служба технической поддержки Adobe.

Glenn Carstens-Peters

Первая версия программного обеспечения Flash Player вышла в январе 1996 года. Этот проигрыватель использовался для воспроизведения содержимого, созданного на платформе Adobe Flash, включая аудио, видео и многофункциональные интернет-приложения. Платформа поддерживалась на большинстве веб-браузеров.

Компания Adobe объявила о планируемом прекращении поддержки платформы в 2017 году. С 1 января 2021 года компания убрала возможность загрузки приложения, а с 14 января заблокирует запуск flash-контента в уже установленных платформах.

В Adobe объяснили, что прекращение поддержки устаревшей платформы потребовалось из-за того, что она стала распространённой целью атаки хакеров. Впредь разработчики веб-браузеров будут использовать альтернативные стандарты HTML5, WebGL и WebAssembly.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Microsoft объявили, что в браузерах Edge и Internet Explorer платформа Flash Player перестанет поддерживаться в декабре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft прекратит поддержку Flash Player в своих браузерах в конце года