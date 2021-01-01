Пекин, , 08:45 — REGNUM Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) провела успешные испытания нового твердотопливного ракетного двигателя гражданского назначения. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Наземные испытания нового двигателя проводились в городе Сиань. Отмечается, что двигатель длиной 11,6 метра и диаметром 3,2 метра стал самым мощным твердотопливным ракетным двигателем в Китае.

Главный конструктор проекта Ван Цзяньжу отметил, что успешные испытания нового двигателя позволили Китаю продвинуться в создании ракет-носителей нового поколения. Он добавил, что специалисты CASC продолжат разработку двигателей для обеспечения пилотируемой миссии к Луне и других космических проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре главный конструктор проекта китайской орбитальной станции Чжоу Цзяньпин заявил, что основной модуль планируемой станции будет выведен на околоземную орбиту в первой половине 2021 года.

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