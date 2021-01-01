Тольятти, Самарская область, , 07:47 — REGNUM Российская компания АО «АвтоВАЗ» в 2020 году провела модернизацию части производства, включая установку роботизированных линий. Об этом сообщается в газете АвтоВАЗа «Волжский автостроитель».

Самым большим достижением 2020 года в АвтоВАЗе назвали запуск нового испытательного трека. Освоение новых технологий позволило заводу увеличить качество тестирования автомобилей и снизить затраты на этот процесс.

Новое оборудование было установлено и в отдельных подразделениях производства автомобилей. В частности, на линии сварки шасси и кузова было смонтировано девять роботов. Еще две роботизированные линии на участках сварки боковин и сварки каркаса центрального пола. Отмечается, что роботизация этих процессов позволило улучшить качество кузова выпускаемых автомобилей. Ещё одним направление автоматизации процессов стал запуск нескольких потоков роботизированных тележек, осуществляющих доставку деталей со складов.

В АвтоВАЗе добавили, что в ушедшем году также был проведён ряд работ, повысивших экологичность производства. Например, в цехах производства чугунного литья были установлены новые гидрофильтры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре на тольяттинском заводе АвтоВАЗа было запущено серийное производство обновлённого внедорожника LADA Niva.

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