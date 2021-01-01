Москва, , 07:16 — REGNUM В ночь с 31 декабря на 1 января на борту Международной космической станции впервые в истории космонавтики находилось семь человек. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты американского агентства NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути.

«Это было самым многолюдным новогодним «застольем» на борту Международной космической станции за всю историю пилотируемой космонавтики», — подчеркнули в Роскосмосе.

В госкорпорации напомнили, что впервые Новый год на околоземной орбите (на станции «Салют-6») в 1977—1978 годах впервые отпраздновали космонавты Юрий Романенко и Георгий Гречко. С появлением станций «Мир» и МКС космонавты стали встречать Новый год на орбите регулярно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что экипаж МКС встретил Новый год 31 декабря в 15:00 по московскому времени вместе с жителями Петропавловска-Камчатского.

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