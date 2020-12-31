Москва, , 20:20 — REGNUM Новейший российский космический корабль «Орёл» должен совершить пилотируемый облёт Луны в 2028 году, заявил 31 декабря глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Луна Петр Данилов © ИА Красная Весна

«(После отправки «Луны-27») отработка начинается лунного взлетно-посадочного модуля. И потом, в 2028 году, мы должны отправить экипаж на облет Луны, в 2030-м посадить наш экипаж на Луну», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, пилотируемый корабль «Орёл» создается в России и предполагается для использования в лунной программе. Его первый полёт намечен на 2023 год, а с 2028-го планируется его использование для полетов на Луну.

В октябре в Роскосмосе заявили, что первый макет корабля «Орёл» будет собран до конца 2020 года.

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