Москва, , 16:03 — REGNUM Специалисты Роскосмоса и Европейского космического агентства (ЕКА) провели серию экспериментов по приёму информацию с космических аппаратов, находящихся на орбите вокруг Марса. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Экзомарс 2022 ЕКА

Эксперимент проводился в рамках проверки технологической совместимости средства связи Роскосмоса и ЕКА. В рамках эксперимента с помощью российских наземных центров связи была принята информация с двух европейских космических аппаратов: Mars Express и орбитальным аппаратом «ЭкзоМарс-2016».

"Эксперимент прошёл успешно, тем самым подтвердив, что наше оборудование соответствует международным стандартам, принятым в космической отрасли. Теперь мы уверены, что «говорим на одном языке» и, в случае необходимости можем прийти на помощь друг другу», — прокомментировал руководитель отдела наземных научных комплексов ИКИ РАН Владимир Назаров.

Главной целью эксперимента стало подтверждение совместимости средств связи Роскосмоса и ЕКА для реализации совместных космических проектов. Крупнейшим из этих проектов станет совместная автоматическая миссия к Марсу «ЭкзоМарс-2022», состоящая из российской посадочной платформы и европейского марсохода. Планировалось, что эта миссия будет запущена в 2020 году, однако руководство Роскосмоса и ЕКА решило перенести миссию из-за технических проблем и пандемии новой коронавирусной инфекции, замедлившей подготовку к запуску

Читайте ранее в этом сюжете: Проведены испытания марсохода миссии «ЭкзоМарс-2022»