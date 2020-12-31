Пекин, , 12:31 — REGNUM Китайский производитель дисплеев BOE Technology поставил первую партию экранов для смартфонов американской компании Apple. Об этом сообщает исследовательская компания RUNTO со ссылкой на источники в отрасли.

Сообщается, что речь идёт о нескольких десятках тысяч AMOLED-экранов диаметром 6,1 дюйма. Эти экраны будут использоваться в моделях смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

В настоящее время основным поставщиком дисплеев для Apple являются южнокорейские компании Samsung Display и LG Display. Ожидается, что сотрудничество с китайским поставщиком позволит Apple снизить зависимость от южнокорейских компаний.

Ранее China Daily со ссылкой на источники в отрасли сообщало, что в 2021 году компания BOE Technology поставит Apple около 45 млн OLED-дисплеев для смартфонов. Это позволит китайской компании обойти LG и стать вторым вторым поставщиком OLED-дисплеев для Apple.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года компания BOE Technology впервые обошла LG Display по общей площади поставленных жидкокристаллических дисплеев.