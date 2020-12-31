Москва, , 11:13 — REGNUM Холдинг «Вертолёты России» провёл первые лётные испытания модернизированного лёгкого многоцелевого вертолёта «Ансат-М». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Вертолёт «Ансат» был разработан конструкторским бюро «Казанского вертолётного завода» для решения широкого круга задач, включая доставку грузов, перевозку пассажиров и проведение поисково-спасательных операций. Первый полёт вертолёт «Ансат» совершил в 1999 году, а сертификат типа для гражданской версии вертолёта был получен в 2013 году.

Модернизация вертолёта была начата в 2019 году в рамках контракта Минпромторга России. Новая версия вертолёта получила обновлённой бортовое оборудование, хвостовое оперение, а также модернизированную топливную систему. Это позволило увеличить максимальную дальность полёта с 505 до 800 км.

Первый испытательный полёт модернизированной версии вертолёта подтвердил удачность конструкторских решений. Сертификационные испытания «Ансат-М» и начало поставок запланировано на 2021 год.

Одним из первых заказчиков модернизированных вертолётов «Ансат-М» стала компания «Полярные авиалинии». Для применения в условиях Крайнего Севера вертолёт будет оснащён противообледенительной системой и бортовым оборудованием, позволяющим выполнять полёты по приборам.

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