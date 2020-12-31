Москва, , 10:38 — REGNUM Доля успешных пусков ракет космического назначения в 2015—2020 годах составила 97%. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В сообщении госкорпорации отмечается, что достигнутый показатель успешности запусков соответствует контрольному уровню, установленному стратегией развития Роскосмоса до 2025 года. Нарастить долю успешных пусков позволили 2019 и 2020 год, прошедшие без аварий.

«Пусковая кампания госкорпорации «Роскосмос» уже второй год подряд сопровождалась стопроцентной безаварийностью, что в свою очередь позволило повысить среднюю пятилетнюю успешность пусков ракет космического назначения до 97%», — подчеркнули в Роскосмосе.

Всего в 2020 году Роскосмос провёл 17 пусков ракет космического назначения, что стало рекордно низким показателем за всю современную историю страны. Часть планируемых на 2020 год запусков, включая коммерческие пуски по контракту с британской компанией OneWeb, была перенесена на 2021 год из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в декабре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на 2021 года запланирован запуск нового российского модуля Международной космической станции «Наука», а также первой российской миссии к Луне за последние 45 лет.

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