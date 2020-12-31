Пекин, , 09:12 — REGNUM Совокупные затраты на создание сети мобильной связи пятого поколения (5G) в Китае к 2025 году составят около 1,2 трлн юаней ($183,7 млрд). Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на Академию информационных и коммуникационных технологий Китая (CAICT).

К середине декабря в Китае было построено более 718 тысяч базовых станций сети 5G. Мобильная связь пятого поколения уже доступна более чем в 300 городах. Планируется, что в 2021 году в стране будет развёрнуто ещё 600 тысяч базовых станций 5G.

В CAICT отмечают, что только около 20% мощностей сети 5G будут ориентироваться на потребительскую сферу. Основной потенциал связи нового поколения планируется использовать в промышленности и других секторах экономики. Ожидается, что затраты в размере 1,2 трлн юаней на создание сети 5G к 2025 году позволят привлечь инвестиции в размере более 3,5 трлн юаней.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в ноябре 2020 года на долю моделей с поддержкой мобильной связи пятого поколения 5G пришлось 68% от общих поставок смартфонов в Китае.

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