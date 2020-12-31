Москва, , 08:17 — REGNUM Признаками возможного взлома смартфона являются снижение быстродействия устройства и быстрая разрядка аккумулятора, сообщил директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов агентству «Прайм».

Эксперт объяснил, что чаще всего для взлома смартфонов используется вредоносное программное обеспечение. Вирусы могут попасть на смартфон через интернет, а также при проводном подключении к чужому компьютеру.

Мясоедов отметил, что первое время после заражения вредоносным программным обеспечением смартфон может не подавать никаких признаков взлома. Однако впоследствии в работе вируса могут начаться сбои, что приведёт к периодическим «зависаниям устройства» и падению производительности.

Для защиты смартфона от взлома эксперт порекомендовал устанавливать приложения только из проверенных источников и не подключаться к незнакомым компьютерам. При появлении признаков заражения вредоносным программным обеспечением требуется провести диагностику и очистить смартфон от вирусов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что постоянно включенная на смартфоне связь Bluetooth может использоваться злоумышленниками для взлома устройства.

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