Москва, , 07:56 — REGNUM Средний рост цен на новые автомобили в России по итогам 2020 года составил 10%. Об этом сообщается в исследовании портала «Авто.ру».

Больше всего за истекший год в цене выросли новые автомобили марок Mercedes-Benz (25,2%), Jeep (17,1%), Nissan (17%), BMW (16,7%) и Changan (15,5%). Среди отдельных моделей наибольшие темпы роста цен показали Mercedes G-класса (47%), BMW M2 (24,3%), Jeep Compass (21,9%), BMW X2 (21,9%) и BMW X3 (18,8%).

Среди моделей массового сегмента больше всего в цене прибывали Kia Ceed (12,7%), Renault Duster (11,6%), Renault Arkana (10,8%), Kia Sportage (10,3%) и Skoda Kodiaq (10,2%). Рост цен на новые автомобили в России в 2020 году объясняется снижением курса рубля, а также временной приостановкой поставок некоторых моделей из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, по итогам первых 11 месяцев 2020 года лидерами по объёму продаж в России стали модели Lada Granta и Lada Vesta.

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