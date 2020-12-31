Москва, , 07:23 — REGNUM В 2021 году в госкорпорации «Роскосмос» планируют провести запуск нового модуля Международной космической станции, лунного зонда и серии коммерческих миссий. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в поздравительном обращении к работникам отрасли.

Рогозин отметил, что в 2021 году на полную мощность должен заработать космодром «Восточный». Среди основных запусков, планируемых на следующий год, глава Роскосмоса выделил два: запуск модуля «Наука» к МКС и автоматической межпланетной миссии к Луне.

«Впервые за 45 лет нашей космонавтики мы возвращаемся к Луне. «Луна-25» будет стартовать с космодрома «Восточный» в октябре 2021 года», — подчеркнул Рогозин.

Также в 2021 году Роскосмос планирует осуществить ряд коммерческий пусков в интересах британской компании OneWeb. Шесть партий спутников OneWeb будут запускаться с космодрома «Восточный».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в декабре гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко завил, что третий испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» запланирован на второй квартал 2021 года.

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