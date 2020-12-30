Челябинск, , 20:00 — REGNUM Экспериментальную робототехническую платформу «Маркер» протестировали в полностью автономном режиме на территории Челябинской области, сообщает 30 декабря пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ).

По программе испытания платформа в автономном режиме преодолела 30 км по неподготовленному маршруту в лесостепи со снежным покровом.

«Маркер», получив в качестве задания только координаты точки прибытия, самостоятельно проложил маршрут и прибыл в указанную точку, полтора часа двигаясь по незнакомой местности, опираясь только на данные, полученные через систему технического зрения.

Разработчики платформы «Маркер» утверждают, что система автономного управления обеспечивает автономную прокладку и корректировку маршрута движения робота при возникновении различных препятствий — деревьев, крутых склонов и обрывов, оврагов, кустарника и т. д. В дальнейшем «Маркер» планируется испытать на маршрутах в 50, 100 и 200 км.

Главной задачей проекта «Маркер» является создание полностью автономного робототехнического комплекса, способного самостоятельно выбирать маршрут, обнаруживать цели и применять вооружение в зависимости от поставленных перед ним боевых задач.

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