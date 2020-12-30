Москва, , 22:09 — REGNUM Заявление замминистра обороны Алексея Криворучко о том, что в России создаются лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами, вызвало реакцию у пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 30 декабря в социальной сети Facebook.

«Теперь жди оружие против лазерного оружия», — пишет Юлия Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что России в первую очередь следует заняться ростом экономики страны, а также развитием инфраструктуры. Только затем, уверены граждане, следует приступать к новым военным разработкам.

«А что, воду в Крым уже провели, населенные пункты страны газифицировали, ковид победили, пенсии подняли? Перед тем, как создавать новое оружие, лучше бы подумали о сохранении населения в собственной стране. Пока что лучшее оружие это экономика!» — считает Владимир М.

Некоторые комментаторы и вовсе пришли к выводу, что кроме военной сферы в Российской Федерации мало что развивается. Люди считают, что подобный перекос негативно сказывается на жизни населения.

«Когда мы увидим, что в России сделали прорыв в области медицины, информатики, IT технологий? Одно оружие делают», — пишет Albert T.

Нашлись и те, кто заметил противоречия во мнении ряда комментаторов, которые, как оказалось, недовольны вообще всем, что происходит в России.

«Фиг поймёшь комментаторов… То восторгаются, что турецкие беспилотники разделали армянские танки и глумятся, что в России нечем ответить, но тут же развели вой: «Доколе будем делать оружие против беспилотников?!». Вокруг ведь одни эльфы, зачем оно нам? Военный бюджет России 60 млрд долларов, НАТО 1 триллион. И с чего нам вооружаться?» — написал Дмитрий Л.

Напомним, 30 декабря замминистра обороны Алексей Криворучко заявил о том, что в России создаются лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с дронами.