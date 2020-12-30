Москва, , 22:08 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что самолёты «Байкал» должны заменить модели Ан-2, более известные как «кукурузники», вызвало бурное обсуждение среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение 30 декабря в социальной сети Facebook.

«У новосибирцев есть хорошие наработки и опытный экземпляр в этом направлении», — поделился Рустам Х.

Многие пользователи встретили данную новость с нескрываемой радостью. Люди оказались солидарны с мнением президента насчёт того, что поднимать российскую авиацию необходимо с легковых моделей.

«Конечно, нужно обновлять авиацию и создавать новые производственные площади, это в первую очередь рабочие места, экономика и смена устаревшего авиапарка. Зачем покупать, когда можно это всё в России делать?» — задаётся вопросом Фарзин Д.

Других же взволновал вопрос о том, почему обновление легкового авиапарка не занимались раньше, до обращения на это внимания со стороны Путина.

«Ну, то есть без него вопрос даже не поднимался? Ручное управление форева!» — пишет Владислав П.

Нашлись и те, кто не высказал своё мнение, согласно которому Россия не обладает достаточным производственным уровнем, чтобы обеспечить замену устаревших самолётов на новые модели.

«Россия уже давно бытовую технику сама не производит, а закупает из Китая. Но, конечно, самолёты важнее, может вместо легковых автомобилей будем ездить на вертолётах», — написал Оксана В.

Напомним, 30 декабря президент России Владимир Путин заявил о том, что самолёты «Байкал» должны заменить модели Ан-2, более известные как «кукурузники».