Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Военному флоту США передана первая партия новейших ядерных боеголовок малой мощности W76−2 для межконтинентальных баллистических ракет Trident II (D5) стратегических подводных лодок, сообщает 30 декабря Национальное управление по ядерной безопасности.

Американские солдаты и ядерный гриб

Новые боеголовки будут установлены на ракетах атомных подводных ракетоносцев класса Ohio. Точное количество новых боеголовок не сообщается.

Напомним, ВМС США получают боеголовки W76−2 с ноября 2019 года. По некоторым данным, на сегодняшний день произведено не менее 50 таких боезарядов мощностью порядка шести килотонн, что в три раза меньше мощности атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму, однако на каждую ракету типа Trident II можно установить до двух таких «маломощных» боеголовок.

Такими боеголовками W76−2 должны быть оснащены одна или две из 20 ракет Trident II (D5), стоящих на каждой стратегической АПЛ типа Ohio.

Остальные 18 ракет будут по-прежнему оснащены ядерными боезарядами W76−1 мощностью 90 килотонн и W88 мощностью 455 килотонн.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон полагает, что ограниченное применение «уменьшенных» ядерных боезарядов позволит США избежать полномасштабного ответного ядерного удара со стороны России или Китая.

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