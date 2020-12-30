Новосибирск, 30 декабря 2020, 16:38 — REGNUM ВНовосибирск прибыли ещё одиннадцать автобусов минского автозавода. Они приобретены в рамках проекта «Народный бюджет».
Напомним, что первые четыре МАЗа пришли в середине декабря 2020 года.
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«На покупку автобусов выделено 100 млн рублей по проекту «Народный бюджет» — в ходе голосования новосибирцы решили направить федеральные средства на развитие общественного транспорта. Они будут эксплуатироваться муниципальным ПАТП-4», — прокомментировал мэр города Анатолий Локоть.
Отметим, что «Народный бюджет» — это пилотный проект, в котором участвует Новосибирская область. Из федерального бюджета региону выделяется дотация в размере 300 млн рублей. Решение, куда направить эти средства, принимают жители в ходе голосования.