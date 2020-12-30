Москва, , 15:43 — REGNUM Новая версия многоцелевого вертолета «Ансат» с увеличенной дальностью полета совершила первый полёт, сообщили 30 декабря в «Ростехе».

Отмечается, что воздушное судно получило новую топливную систему, улучшенную путевую устойчивость, а также новое бортовое радиоэлектронное оборудование, что позволяет совершать полёт в условиях нулевой видимости.

По словам генерального директора «Вертолётов России» Андрея Богинского, стартовым заказчиком модернизированной версии вертолетов станут «Полярные авиалинии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 30 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что обновлённые версии вертолёта «Ансат» помогут увеличить транспортную связность регионов Дальнего Востока.

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