Ново-Огарево, Московская область, , 15:16 — REGNUM Самолёт «кукурузник» Ан-2 должен быть заменён на девятиместный самолёт «Байкал», серийное производство которого планируется начать в 2024 году. Об этом сегодня, 30 декабря, на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил президент страны Владимир Путин.

Ан-2 Onni Kilpelainen

Глава государства указал на необходимость создать всю цепочку авиационной отечественной техники, которая бы обслуживала российских граждан. При этом, по словам российского лидера, начать нужно с самых небольших самолётов.

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«В конце концов, уже нужно заменить Ан-2. Это самолёт небольшой вместимости, на девять мест — самолёт «Байкал», — сказал Путин.

Он добавил, что опытный образец должен быть готов в 2021 году, а «в 2024 году должна начаться серия, самолёт должен полететь в первом квартале».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации заявляли, что первый опытный образец лёгкого многоцелевого самолёта, который придёт на замену Ан-2, будет создан к концу 2020 года. Начало испытаний запланировано на середину 2021 года, сертификация — на 2022 год, а запуск в серийное производство запланирован в 2023 году.

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Новый самолёт «Байкал», согласно требованиям, заданным Минпромторгом, по многим параметрам будет превосходить Ан-2. Так, скорость полёта должна быть не менее 300 км/ч, а дальность полёта с максимальной коммерческой нагрузкой 2 тыс. кг не менее 1,5 тыс. км. На борт самолёт сможет взять девять человек. Стоимость нового кукурузника не должна превышать 120 млн рублей.