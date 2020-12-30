Аккра, , 15:28 — REGNUM На окраине Аккры (столица Ганы) подросток по имени Кельвин собрал автомобиль, потратив на комплектующие к нему всего 200 долларов. Видео с машиной размещено на канале Drew Binsky в Youtube.

Кельвин мечтал о новой машине, но позволить себе его купить он не мог. Поэтому подросток собрал её сам из того, что он смог раздобыть. Так, рама автомобиля была сделана по каркасному типу и профиля, а подвеска состоит из узлов от мотоцикла. Что же касается корпуса машины, то он сделан из старых мусорных баков.

Внутри модель может похвастаться отделкой из дерева, аудиосистемой и «приборкой». Отдельно стоит отметить, что двери авто открываются как у Tesla Model X.

Под капотом автомобиля функционирует мотор от мотоцикла.

Ранее нидерландский энтузиаст в сотрудничестве с дизайнерским отделом компании BMW создал новую версию модели BMW M2 CSL под названием Turbomeister Edition.

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