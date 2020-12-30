Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Из-за неисправного датчика немецкий автопроизводитель Audi отзывает в Соединённых Штатах несколько автомобилей. Об этом сообщает Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA).

Дефектная деталь может стать причиной неправильного функционирования удерживающих систем.

«Из-за неисправности, произошедшей в процессе литья под давлением у субпоставщика, корпус датчиков мог быть отлит не полностью, что стало причиной несовершенства геометрии фиксации», — пояснили в NHTSA.

Отмечается, что эта неисправность была обнаружена не сразу, так как не было постоянного автоматизированного процесса мониторинга.

В общей сложности под отзыв попали 166 автомобилей 2021 модельного года. Среди них модели: A6 Allroad, RS6 Avant, RS7 Sportback и Q7. Брак встречается у 5% этих машин.

Ранее в США была объявлена отзывная кампания 77 гиперкаров французской компании Bugatti. На ремонт будут отправлены модели Chiron, Chiron Sport, Divo, Bugatti Chiron и Divo.

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