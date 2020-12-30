Амстердам, , 12:48 — REGNUM Нидерландский энтузиаст в сотрудничестве с дизайнерским отделом компании BMW создал неофициальный вариант модели BMW M2 CSL под названием Turbomeister Edition. Видео с авто размещено на канале Topaz Detailing в YouTube.

В движение Turbomeister Edition приводит 520-сильный трехлитровый S55 с двойным турбированным наддувом.

Стоит отметить, что в модернизации основных узлов принимали участие такие компании, как Beek Auto Racing (доработка трансмиссии), Akrapovic (модернизация выхлопной системы), AST Suspension (улучшенный комплект подвески) и Defined Coding (разработка программного обеспечения для систем авто). В процессе модернизации авто «похудело» на 110 кг.

Что же касается внешнего вида модели, то его создали дизайнеры из ателье Top Detailing.

Ранее немецкая тюнинг-компания Manhart Performance представила проект вседорожного варианта кроссовера BMW X7, получивший название MHX7 650 Dirt Edition². Построена модель на основе BMW X7 M50i.

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